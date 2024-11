Gaeta.it - Valle del lago di Nemi: tutela e valorizzazione al centro dell’impegno strategico della giunta Bertucci

La tutela e la valorizzazione del lago di Nemi sono al centro delle iniziative dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Bertucci. La sfida dell'abbassamento delle acque del lago, problema che affligge molti bacini italiani, ha reso necessario un approccio concreto e mirato. Per affrontare questa emergenza, è stato istituito un tavolo tecnico con la collaborazione di enti come l'Autorità di Bacino dell'Appennino Centrale, il Segretario Generale, il Presidente Nazionale dell'ANBI, l'assessore all'ambiente della Regione Lazio e Acea. Questo gruppo si dedica alla raccolta di dati e all'elaborazione di soluzioni strutturali e durature, evitando interventi temporanei o inefficaci. Cambiamenti climatici e prevenzione: una risposta strategica. I cambiamenti climatici sono una realtà sempre più tangibile, e l'amministrazione di Nemi sta investendo in azioni concrete per preservare l'unicità ambientale del territorio.