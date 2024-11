Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 18-11-2024: segnalazione su Alessio

Ladidel 18 novembreha portato con sé momenti di grande tensione e sorprese. I protagonisti del trono classico si sono trovati a fronteggiare situazioni inaspettate, tra ritorni, nuovi legami e segnalazioni scottanti. Michele Longobardi, dopo un incontro in camerino, ha convinto Amal a tornare, ma la sua successiva esterna con una nuova corteggiatrice ha lasciato tutti senza parole.Pecorelli è stato coinvolto in unache ha acceso discussioni animate in studio. Questi avvenimenti hanno tenuto il pubblico e gli stessi partecipanti col fiato sospeso. Scopriamo i dettagli di ciò che è accaduto durante questa.Ritorno di Amal e sorpresa di Michele LongobardiMichele Longobardi ha fatto un passo deciso verso Amal dopo l’eliminazione della scorsa