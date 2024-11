Cityrumors.it - Una festa si trasforma in tragedia, morto un 26enne: città sconvolta

Doveva essere una serata diversa dalle altre, ma il tutto è diventato un vero incubo. Un ragazzo ha perso la vita ed ora si indaga per ricostruire meglio l’accadutoAveva invitato diversi amici per festeggiare il suo 26esimo compleanno. Mai si sarebbe aspettato che una delle giornate più belle dell’anno si potevare in una. Come riferito dall’Adnkronos, il giovane ha accusato un malore e per lui non c’è stato niente da fare. Il personale medico, arrivato sul posto subito dopo la chiamata, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.Unasiinun(Ansa) – cityrumors.itLa Procura ha immediatamente aperto un’indagine per capire meglio i motivi del decesso. C’è una ipotesi che gli inquirenti vogliono scongiurare e per questo motivo il magistrato ha autorizzato l’autopsia.