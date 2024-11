Ucraina | e se Trump fosse l’ancora di salvezza per Zelensky?

Leggi su Ilfaroonline.it

Kiev, 18 novembre 2024 – “Conla guerrà finirà prima“. Il presidente ucraino Volodymyrè uscito allo scoperto, ha rotto gli indugi. Continua a parlare di un'”forte”, a definire Vladimir Putin “un assassino”, ma mai come ora, sta facendo importanti aperture. Che si tratti di dichiarazioni dettate dalla disperazione o dalla rassegnazione? O forse il leader di Kiev, in fin dei conti, si sente sollevato? Già, perchè le carte in tavola stanno per cambiare: Joe Biden, il più grande alleato di Kiev (ha appena dato l’ok all’l’utilizzo dei missili a lungo raggio in grado di colpire in Russia, un ultimo colpo di coda), il 20 gennaio se ne andrà dalla Casa Bianca per lasciare il posto al presidente eletto Donald, che invece ha una posizione diametralmente opposta: durante la campagna elettorale, il tycoon ha ripetuto a più riprese che avrebbe fatto si che la guerra terminasse “24 ore dopo” il suo insediamento.