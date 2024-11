Isaechia.it - Stefano De Martino: “Ad Amadeus ho scritto un messaggio. Sanremo? La clausola per farlo c’è nel mio contratto ma…”

Dimentichiamoci di quel giovanissimo 19enne dal viso da impertinente scugnizzo che nel 2009 varcò per la prima volta uno studio televisivo con una valigia piena di sogni. OggiDeè il conduttore del momento.Dopo una lunga gavetta su Rai Due, l’ex ballerino e allievo di Amici di Maria De Filippi è stato promosso alla conduzione di Affari tuoi, il programma più visto della tv italiana, riuscendo a superare gli ascolti – già altissimi – del suo predecessore. Ma non parlategli di rivalità. Come raccontato sulle pagine del Corriere della Sera,non sente nessuna competizione con l’ex direttore artistico del Festival di, sbarcato sul Nove la scorsa estate:Gli hounquando ho saputo che avrei fatto Affari tuoi, e mi ha incoraggiato. Ero subentrato a lui anche a Stasera tutto è possibile.