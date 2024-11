"Sono scioccato, è assurdo". Grande Fratello, Stefano scopre tutto su Federica e Alfonso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Rivelazioni scottanti alTediosi ha fatto una scoperta inaspettata suPetagna eD’Apice. Non si sarebbe mai immaginato di venire a conoscenza di questa cosa, ma a quanto pare è successodavvero. A rivelargliè stata Jessica, la quale gli ha anche fornito dei consigli utili per affrontare al meglio la vicenda.Un vero e proprio colpo di scena si sarebbe verificato al, almeno secondo quanto rivelato da Jessica.ha appresosue orapotrebbe cambiare da un momento all’altro. Certamente la puntata in diretta del 19 novembre si preannuncia bollente anche su questo fronte e non solo su quello riguardante Lorenzo e Shaila.Leggi anche: “Denunciata, roba molto seria”., da fuori la notizia choc sulla concorrente, la scoperta disuQuesta la reazione aldidavanti a Giglio, una volta saputa la novità su: “Io, Jessica mi ha detto di non fare macello, però ci rimarrei.