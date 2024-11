Ilveggente.it - Sinner l’ha presa malissimo: all’improvviso il gelo

nontroppo bene: ecco come ha reagito il campione.Sapevamo che sarebbe successo. Quando un personaggio sfonda così come ha fatto Jannik, del resto, è inevitabile che accada. Qualcuno addirittura ci sperava, ragion per cui sarà stato ben lieto di scoprire che relativamente al numero 1 del mondo si è ben pensato di fare il bis.il(LaPresse) – Ilveggente.itIl riferimento è alle imitazioni del campione, che stanno ormai spopolando in ogni dove. Il primo a mascherarsi da Jannik e a far fare qualche risata al pubblico da casa era stato Maurizio Crozza, ma nei giorni scorsi, in televisione, qualcun altro ha presentato la sua versione del mitico. Si tratta di Giovanni Vernia, che adesso ha uno spazio tutto per sé nell’ambito di uno degli show più amati di tutti i tempi, vale a dire il Gialappashow.