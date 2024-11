Sport.quotidiano.net - Risultati Nations League: Italia beffata, Belgio ko, cinquina dell'Inghilterra, tripletta di Haaland

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 18 novembre 2024 - Primi verdetti in. Le otto partite giocate ieri sera hanno definito la situazione di quattro gruppi, stabilendo accoppiamenti, promozioni e retrocessioni. Sorride la Francia, che grazie al 3-1 a San Siro guadagna il primo posto nel girone scavalcando l’. Festeggiano anchee Norvegia, promosse in Lega A grazie a due 5-0; retrocedono invece in C Finlandia e Kazakistan. Ennesima delusione per il, sconfitto da Israele ma salvo grazie alla migliore differenza reti. Vediamo nel dettaglio come sono andate le varie sfide. Lega A, Gruppo 2: la Francia scavalca gli Azzurri, prima vittoria per Israele Vittoria e sorpasso in classifica. La Francia di Deschamps passa 3-1 davanti ai 70mila di San Siro e guadagna il primo posto nel girone.