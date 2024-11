Ilrestodelcarlino.it - Ravenna al top in Romagna. Le zone alluvionate hanno dato una spinta

Si vota poco in tutta la regione, machiude comunque la giornata da seconda provincia dell’Emilia-per affluenza, dietro solo a Bologna. E nellesi sono persino registrate le percentuali di qualche punto superiori alla media provinciale (Faenza il 41,19% alle 23; 42,84% a Bagnacavallo). La provincia d’origine del candidel centrosinistra spicca quindi per affluenza rispetto ai ’vicini’. E proprio il sindaco die candigovernatore Michele de Pascale ieri mattina è stato tra i primi a depositare la scheda nelle urne di Cervia (dove alle 23 si è registrata un’affluenza del 35,89%), sua città natale, dando inizio simbolico alla maratona elettorale che rispetto al 69,71% del 2020 – quando si votò però in un solo giorno – in questo primo di due ’election days’ ha fatto chiudere i seggi alle 23 registrando in provincia un complessivo 38,52% di votanti.