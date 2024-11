Linkiesta.it - Quegli ”esperti” di Gaza che non convincono Bergoglio

Il Papa della Chiesa cattolica non ignora che presso la Corte Internazionale di Giustizia, su ricorso del Sud Africa e con l’intervento adesivo di un buon numero di Stati, ha corso un procedimento in cui è evocata un’ipotesi di responsabilità per genocidio a carico di Israele.Se il Papa reclama che si indaghi in argomento mentre si indaga in argomento, dunque, significa alternativamente che non si fida di quell’indagine o che, in realtà, non intende sollecitarne ma orientarne lo svolgimento.Non ignora poi, il Papa, che gli “” cui egli si riferisce, i quali argomenterebbero che “ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un genocidio”, sono signori che non hanno mai fatto imparziali richieste di accertamento, ma militanti anti-israeliani e antisemiti che hanno posto alla base delle proprie accuse notizie false e dati non verificati.