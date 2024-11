Iltempo.it - Proiezioni e spoglio, testa a testa in Umbria. Sinistra avanti in Emilia-Romagna

Via alloper le elezioni regionali ine in. La prima proiezione di Swg per La7 (copertura 12 per cento) per il voto umbro vede indello 0,7% la candidata del centro, Stefania Proietti. La sindaca di Assisi è accreditata del 48,7%, mentre l'avversaria di centrodestra, la governatrice uscente Donatella Tesei, è al 48,0%. Secondo la prima proiezione Swg-La7 (8% copertura), alle elezioni regionali dell', il candidato del campo largo Michele De Pascale è al 56,1% mentre la candidata di centrodestra Elena Ugolini è al 40,8%. La prima proiezione di Consorzio Opinio per Rai alle Regionali inconferma iltra le due principali sfidanti con la candidata del centroStefania Proietti in leggerissimo vantaggio al 48,5% contro la presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei al 48,3%.