ProfuMINI e Acque Profumate versione "gourmand": i dolci natalizi diventano golose fragranze da indossare

Esiste una routine di bellezza per rendere ancora piùle Festee? Un modo divertente per immergersi appieno nella magia del Natale è quello diche evocano i profumi tipici del periodo più gioioso dell’anno: dal pan di zenzero, ai tazzoni di cioccolata calda, dallo zucchero croccante alla cannella. Ma anche panettone, creme di pistacchio e torrone fatto in casa. Tutto è concesso!Per questo motivo, quest’anno, ProfumiMINI porta sotto l’albero una collezione che profuma di biscotti edella tradizione. Perfetta per festeggiare lasciando una scia di felicità ovunque si vada!Isono infatti speciali Eau de Toilette che profumano di biscotti appena sfornati, soffici panettoni espeziati ideali per immergersi nell’atmosfera delle Feste. Un’edizione limitata da portare sempre con sé, disponibile in 4versioni: Panettone Goloso, Torrone Croccante, Crema al Pistacchio e Cioccolato Fondente.