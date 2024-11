Tpi.it - Prestiti online: quali sono gli aspetti da valutare quando si sceglie tra tasso fisso e variabile

Leggi su Tpi.it

ci si trova di fronte alla decisione di richiedere un prestito, una delle prime domande che sorgono riguarda la scelta tra. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi e la scelta dipende da diversi fattori.Scopriamo insiemeglidasi deve prendere questa importante decisione.Cosaile il:Prima di tutto, è essenziale comprendere cosa significano i termini “” e “”. Ilè undi interesse che rimane costante per tutta la durata del prestito. Questo significa che la rata mensile non cambia mai, offrendo quindi stabilità e prevedibilità nei pagamenti.Il, invece, può cambiare nel tempo in base a determinati indicatori di mercato come l’Euribor.