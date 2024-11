Quotidiano.net - Pensioni minime: obiettivo 623 euro. Il Tfr ai fondi pensione

Roma, 18 novembre 2024 – Le, se passerà, come sembra verosimile, l’emendamento di Forza Italia, non aumenteranno nel 2025 di soli 3mensili, ma di circa 9-10. E’ questa una delle due principali modifiche al capitolo previdenza che ha superato l’esame di prima ammissibilità in Commissione Bilancio. L’altra novità riguarda, invece, il cosiddetto silenzio assenso per la destinazione del Tfr aicomplementari: una novità sostenuta da FdI e Lega., verso un aumento Partiamo da quello che è avvenuto quest’anno. Gli assegni sono stati adeguati all’inflazione in maniera piena solo per quelli fino a 2.270mensili. Per gli importi superiori la rivalutazione è stata proporzionalmente più bassa. Le, però, hanno beneficiato di un super adeguamento straordinario, valido solo per il 2024, che le ha portate a quota 614,77mensili.