Gaeta.it - Penny Market richiama calendario dell’Avvento: possibili anomalie nel cioccolato

Facebook WhatsAppTwitter Ilha diffuso un avviso ufficiale riguardante il ritiro dal mercato di uncon cioccolatini. La misura, che riguarda tutti i lotti e le date di scadenza, è stata attuata a causa della rilevazione dinel prodotto, in particolare per quanto riguarda odore e sapore. Questo richiamo segue le normative vigenti sulla sicurezza alimentare, il cui obiettivo è preveniredisagi o rischi per i consumatori.Richiamo alimentare: dettagli sul prodottoL’oggetto del richiamo è il “Chocola“, il quale pesa 75 grammi ed è distribuito dallaS.r.l. Questo avviso include ogni lotto e scadenza disponibile in commercio. Il produttore delè la Millano Sp. z o.o. S.K.A., un’azienda polacca che gestisce una rete di distribuzione internazionale.