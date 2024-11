Gaeta.it - Operazione “Cartagine”: Arrestati Quattro Tunisini per Spaccio e Violenza a Fano

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore della cronaca di, l’” ha preso piede oggi, portando all’arresto diuomini di origine tunisina coinvolti in attività didi sostanze stupefacenti. Le indagini sono scaturite dopo un grave episodio diavvenuto lo scorso agosto, quando un giovane nordafricano è stato malmenato in un regolamento di conti tra bande di spacciatori. Le forze dell’ordine, grazie a un’attenta attività investigativa e all’uso di telecamere di sicurezza, sono riuscite a ricostruire i fatti e a rintracciare i responsabili.Dettagli dell’e del contesto criminaleL’, portata avanti dalla polizia di stato di Pesaro-Urbino, è stata battezzata “” in riferimento storico alle antiche tensioni tra culture e popoli.