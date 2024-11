Sport.quotidiano.net - Ok La Virtus ritrova Pajola e torna a sorridere

95 DINAMO SASSARI 85: Cordinier 9, Belinelli 14,9, Clyburn 6, Shengelia 19, Hackett 8, Grazulis 9, Morgan 7, Polonara 10, Diouf 2, Akele 2, Tucker. All. Banchi. DINAMO SASSARI: Cappelletti 12, Bibbins 7, Piredda ne, Trucchetti ne, Halilovic 19, Fobbs, Tambone 8, Veronesi 15, Bendzius 17, Vincini ne, Sokolowski 7, Renfro. All. Markovic. Arbitri: Attard, Noce, Marziali. Note: parziali 21-18; 37-41; 74-64. Tiri da due: Bologna 25/36; Sassari 18/35. Tiri da tre: 9/21; 9/23. Tiri liberi: 18/23; 22/27. Rimbalzi: 31;29. Alessandoviene gettato nella mischia all’inizio del terzo quarto e larisolve almeno una parte dei suoi problemi. Quanto basta, direbbero i farmacisti, per completare una rimonta che era iniziata partendo dal – 9 (39-38), è arrivata fino al +11 (57-46) e poi ha resistito ad un ritorno di fiamma di Sassari che si era riportata ad una sola lunga di differenza (59-58) grazie al tiro da tre punti.