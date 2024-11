Leggioggi.it - Nulla osta Decreto Flussi 2025: tetto massimo 3 domande per utente privato. Come fare

Leggi su Leggioggi.it

Ildel Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023) programma id’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023 –, nell’ambito del.Nel rispetto delle quote definite dal DPCM i datori di lavoro che intendono presentare richiesta dial lavoro per l’ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l’annosono tenuti a precompilare i moduli di domanda collegandosi all’apposita piattaforma telematica del Ministero dell’Interno.La procedura di assunzione dei lavoratori stranieri sconta peraltro una serie di novità recentemente introdotte per effetto del– legge 11 ottobre 2024, numero 145, noto.Alla luce delle novità normative è intervenuta la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero del Turismo, del 24 ottobre 2024 numero 448, con l’obiettivo di fornire le necessarie istruzioni operative per l’invio delleper il