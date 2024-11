No povera… Emma Marrone crolla durante il concerto il pianto disperato davanti ai fan

Leggi su Caffeinamagazine.it

“No, povera.”.in lacrimeil: cosa è successo. Attimi di grande emozionel’ultima data del tour diin da Town”. È proprioquesto mini tour di concerti che la donna, commossa, ha iniziato a piangere copiosamente sul palco.ha raccontato più volte il profondo legame che la univa al padre Rosario, scomparso nel settembre 2022 a causa di una leucemia. Rosario, infermiere e musicista appassionato, è stato una figura fondamentale nella vita e nella carriera di, trasmettendole la passione per la musica fin dall’infanzia.>> “Non vado, mi fermo”. Sanremo 2025, brutte notizie per Carlo Conti: l’amata cantante non ci saràEra spesso presente nei momenti importanti della vita della figlia, sia sul piano personale che professionale.