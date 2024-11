Terzotemponapoli.com - Napoli alla ricerca di un difensore: Kiwior in cima alla lista

Ilsta preparando il mercato di gennaio con un focus particolare sulla difesa. Con l’intenzione di rinforzare il reparto arretrato, la società partenopea sta cercando un centrale che possa dare maggiore soliditàsquadra. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Mattino, il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e il responsabile del mercato, Giovanni Manna, sono al lavoro per individuare il rinforzo giusto per la difesa. L’obiettivo principale sembra essere Jakub, ma la situazione non è semplice.Jakub: obiettivo difficileJakubpolacco recentemente acquistato dall’Arsenal, è uno dei nomi più caldi per il mercato di gennaio. Tuttavia, la trattativa appare complessa.ha firmato con i Gunners nella scorsa stagione e, nonostante non abbia ancora trovato un posto da titolare fisso, difficilmente lascerà l’Inghilterra già a gennaio, soprattutto per trasferirsi in una squadra in cui il posto da titolare non sarebbe garantito.