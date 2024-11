Dailymilan.it - Milan, Ismael Bennacer verso il rientro in campo: c’è la data. Le ultime

sta recuperando dall’infortunio rimediato in estate al polpaccio: secondo leindiscrezioni ilè vicino!Il countdown per il ritorno indiprosegue e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, siamo vicini al recupero del centrocampista algerino, che presto potrà rappresentare un’alternativa in più per mister Paulo Fonseca. A settembre, infatti, l’ex Empoli, aveva rimediato un brutto infortunio (lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio) meritevole di intervento chirurgico.Adesso, però, Isma sta bruciando le tappe per il recupero e vede la luce in fondo al tunnel dopo mesi davvero complicati. Parlando di date, a fine di dicembre, il giocatore potrebbe tornare aello per iniziare la fase di riatletizzazione, con conseguenteinvero la fine del mese di gennaio, quando il calendario delsarà davvero fitto e servirà l’aiuto di tutti.