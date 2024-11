Udine20.it - Mezza maratona a Palmanova domenica 24 novembre

Leggi su Udine20.it

Tutto pronto a Palmanova per la 22^ edizione della. Domenica 24si rinnova l’appuntamento con la gara sui tradizionali 21,097 km che scatterà e arriverà in Piazza Grande, cuore della celebre città stellata, nel 2017 dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Per Palmanova si annuncia un evento da record: a nove giorni dall’evento, le iscrizioni (aperte sino al 22sul portale Endu.net) hanno già raggiunto quota 1800, con atleti che arriveranno da diverse regioni d’Italia e ben 17 nazioni (Austria e Slovenia in primis). Numeri importanti per quella che da diversi anni è lapiù frequentata del Friuli-Venezia Giulia e, anche nel 2023, ha trovato un posto tra le venti gare italiane più partecipate. Organizzata da Eventi Sportivi Palmanova Asd, l’edizione 2024 della“Città di Palmanova” – presentata ieri sera nel Salone d’Onore del palazzo municipale con gli interventi, tra gli altri, del presidente del comitato organizzatore Luca Martina, del sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini, affiancato dai colleghi Roberto Tuniz (Trivignano Udinese) e Fabio Pettenà (Santa Maria la Longa) e dall’assessore Roberta Comand, e del neopresidente del Comitato regionale della Fidal Massimo Patriarca – sarà valida come campionato provinciale dell’AFDS, l’Associazione Friulana Donatori Sangue.