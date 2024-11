Anteprima24.it - Medaglie d’argento per 110 medici e odontoiatri di Napoli

Tempo di lettura: 4 minutiper i 40 anni dalla laurea, per sottolineare un impegno che non ha mai fine. Si concluderà domani la cerimonia con la quale l’Ordine deiChirurghi edie provincia sta celebrando l’ambito traguardo dei suoi iscritti, laureati nel 1984. Una cerimonia suddivisa in 4 giorni per onorare il percorso di ben 110 tra.“Celebrare i 40 anni dalla laurea – spiega il presidente dell’Ordine dei, Bruno Zuccarelli – significa dare valore a un impegno che non conosce limiti né orari. Per i colleghi che hanno conseguito la laurea nel 1984 questi quattro decenni sono stati scanditi da sfide che mai avrebbero immaginato, traguardi impensabili dellana e frontiere abbattute grazie alle nuove tecnologie; ma anche momenti drammatici come quelli affrontati durante la pandemia, nel corso della quale i colleghi hanno dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, la loro dedizione, il coraggio e una grande umanità”.