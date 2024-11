.com - Liceo Gullace, via libera della Prefettura: studenti tornano in classe

E’ arrivato il viaper il ritorno indeglidelda un mese costretti alla didattica a distanza dopo il doppio incendio che ha coinvolto la sede succursale. A darne notizia Daniele Parrucci delegato all’edilizia scolastica di Città metropolitana al termine del tavolo appena concluso. I ragazzi torneranno in presenza dal prossimo 25 novembre negli spazi individuati in 3 scuole. Resta sospesa l’apertura delle 22 aule del corpo centrale deldove servono ulteriori verifiche per spostare il cantiere già presente per lavori di messa in sicurezza sismica., viainNell’incontro organizzato da Città Metropolitana con l’Asl Rm2, la dirigente scolastica e il Prefetto Lamberto Giannini, sono stati presentati i possibili scenari per far tornare gliin