Iodonna.it - Le ispirazioni per le feste non mancano di certo

Leggi su Iodonna.it

In una tiepida notte di metà autunno, al Dolby Theatre di Hollywood si riuniscono le star più invidiate e famose invitate ai Governors Awards 2024. Un appuntamento glam irrinunciabile, che regala un mondo diper il makeup e gli hairstyle da sfoggiare nella party season di quest’anno. Per chi impazziscono letteralmente i flash? Per la 32enne Selena Gomez, per la 34enne Jennifer Lawrence e per la 66ene Sharon Stone. Ecco perché. Pamela Anderson sfida il glamour di Hollywood: tunica nera e zero trucco ai Governors Awards X I beauty più belli ai Governors Awards 2024Hollywood, 17 novembre 2024.