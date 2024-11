Lanazione.it - La Scotti batte Moncalieri. Leghissa chiave del match

USE ROSA 5955 USE ROSA:12, Fiaschi n.e., Colognesi 10, Ruffini 3, Tarkovicova 7, Ianezic 7, Castellani 2, Ndiaye 2, Chelini n.e., Casini 2, Antonini 2, Vente 12. All.: Cioni: Sammartino 6, Ngamene 6, Cordola 2, Pasero 2, Corgnati, Mitreva 13, Gesuele, Grosso 3, Salvini 13, Avagnina 3, Nicora 7, Obaseki. All. Terzolo Arbitri: Antimiani di Montegranaro e Renga di Folignano Parziali: 18-14; 35-32; 41-40. EMPOLI – Quinta vittoria di fila per l’Use Rosa, che al termine di unnon certo esaltante porta a casa altri due punti preziosi. Dopo sette giornate le biancorosse empolesi restano infatti in testa con Galli San Giovanni, seppur con una gara in più. Stavolta a tenere a galla la squadra nei momenti peggiori è una diciottenne di belle speranze, Elisa, non tanto per il fatto di segnare 12 punti, quanto per i momenti nei quali li segna, oltretutto in una serata nella quale, su 58 tentativi dal campo, nel cesto ce ne vanno appena 20.