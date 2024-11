Ilgiorno.it - La festa di fine anno. Il ritorno del Rally show

Un tempo era considerato ildi Valentino. Ma da quando Rossi ha cambiato vita sportiva, la “di“ dell’autodromo di Monza è diventato sempre più un evento per i puristi del fuori strada. E così, dopo le due edizioni del Mondiale nel 2020 e nel 2021 e l’ultima tappa del Campionato italiano nel 2023, il circuito della Formula 1 chiuderà il 2024 con il Monza, appuntamento promosso da Pirelli per celebrare i 4 anni da fornitore unico del Mondiale WRC. Appuntamento dal 6 all’8 dicembre con protagonisti i campioni, i team e le vetture del campionato mondiale. Sfreccer, infatti, sulla pista del Tempio della Velocità la Hyundai i i20 N1 Hybrid, la Ford Puma1 Hybrid, e la Toyota GR Yaris1 Hybrid. Le vetture dei Team Hyundai Shell Mobis WRT, M-Sport Ford WRT e Toyota Gazoo Racing WRT darspettacolo nelle giornate del venerdì e del sabato, mentre si sfidernel Masterprogrammato per la domenica pomeriggio.