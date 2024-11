Gaeta.it - La casa museo di Paolo Zani: un viaggio tra arte e storia attraverso 1.200 opere uniche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladisi presenta come una realtà straordinaria, custodendo una collezione affascinante di 1.200che spaziano tra quadri, arredi e oggetti d’applicata. Grazie alla passione e alla ricerca di, che nel corso di oltre trent’anni ha raccolto tesori provenienti dal mercato antiquario internazionale, iloffre uno sguardo privilegiato sul Barocco romano, veneziano e francese. A rendere ancora più preziosa la collezione è la provenienza di molti oggetti, che hanno appnuto a personaggi illustri, trasformando la visita in un’esperienza culturale senza pari.La dimora storica e il lascito diLamantiene intatta l’atmosfera in cui, insieme alla figlia Carolina, trascorse gran pdella sua vita.