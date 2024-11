Rompipallone.it - Juventus, parte l’assalto al vice-Vlahovic: due nomi caldi per gennaio

In casaè partita la ricerca del. L’attaccante serbo necessita di un ricambio e aGiuntoli potrebbe muoversi sul mercato. Manca sempre meno al mercato di, una sessione che, ove possibile, vedrà molte squadre di Serie A alla ricerca di possibili rinforzi in vista della volata finale del girone di ritorno. Tra le formazioni che, con ogni probabilità, si muoveranno spicca la, falcidiata da numerosi infortuni in questi primi mesi. I problemi frequenti di Douglas Luiz e Nico Gonzalez oltre alle stangate Bremer e Cabal impongono la ricerca, in primis, di un centrale.Lo stesso Giuntoli ha ammesso recentemente l’obiettivo perdella Vecchia Signora. La società bianconera ha già sondato Milan Skriniar, ai margini del progetto del Paris Saint Germain, oltre ad altri profili come ad esempio Hancko del Feyenoord.