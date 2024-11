Ilnapolista.it - Jake Paul è il perfetto atleta dell’era Trump: un vanaglorioso che ripete di essere il migliore (il Guardian)

, lo YouTuber diventato pugile che ha guadagnato circa 40 milioni di dollari per aver preso a pugni – più o meno – Mike Tyson è il “”. Lo scrive ilin un’analisi dello scrittore Ade Kahn. “Non ha vinto l’incontro perché è un grande pugile; ha vinto perché Tyson era troppo vecchio. Questa narrazione può suonare inquietantemente familiare. Donaldnon ha vinto la presidenza perché era un candidato infallibile; ha vinto perché Biden era troppo vecchio per ricandidarsi, e Biden non se ne è reso conto, proprio come Tyson, fino a troppi round dopo”.“Comeè stato a lungo la battuta finale delle barzellette. Prima di cambiare carriera, la star dei reality è stata sottovalutata a causa della sua imbarazzante personalità. Ma come hanno imparato gli americani nell’ultimo decennio, quandodice che farà qualcosa, ci proverà davvero e, come hanno dimostrato i risultati elettorali più recenti, potrebbe benissimo riuscirci.