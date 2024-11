Gaeta.it - Istituto Italiano di Cultura di Chicago: Evento sulla Dieta Mediterranea in Occasione della Settimana della Cucina Italiana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lanel Mondo offre l’opportunità di esplorare e celebrare l’importanzagastronomia, con un focus particolare. A, l’di, insieme all’Accademia, presenterà unesclusivo che approfondisce questo affascinante tema, mettendo in risaltoe salute.La: un tesoro gastronomicoLaè più di un semplice regime alimentare; è un modo di vivere che enfatizza l’importanza di ingredienti freschi e stagionali. In questo, i partecipanti esploreranno la storia e i principi di questa tradizione culinaria, che ha guadagnato riconoscimenti internazionali per i suoi beneficisalute. Gli chef Mario Rizzotti e Dean Zanella, figure di spicco nella scena culinaria di, condivideranno la loro esperienza, illustrando come lanon solo promuove il benessere fisico, ma celebra anche il legame tra cibo e comunità.