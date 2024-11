Ilfattoquotidiano.it - Il capo ultras del Milan Luca Lucci arrestato di nuovo: “Importate 2 tonnellate di droga. L’associazione era vicina alla cosca Barbaro”

Faceva parte di un’associazione a delinquere,di ‘ndrangheta dei, che avrebbe “importato e distribuito” tra Calabria e Lombardia “oltre 2” di, principalmente cocaina. Con questa accusa è stato, ildelgià in carcere nell’inchiesta sulle curve di San Siro.L’inchiesta coordinata dDda dio e svolta dGuardia di Finanza di Pavia e dai finanzieri dello Scico coinvolge altre 19 persone, quattordici elle quali sono finite in carcere e altre 5 ai domiciliari. Secondo gli investigatori, il “terminale delle varie organizzazioni è in colui che ha sostituito i Flachi della Comasina godendo della consolidatanza con idi Platì, attivi nella zona di Cologno Monzese, ed i gruppi criminali albanesi e sudamericani che, da basi strategiche in Sudamerica, controllano le spedizioni della cocaina verso le più importanti piazze intercontinentali”.