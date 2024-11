Cultweb.it - Gemini il chatbot IA di Google minaccia uno studente americano, le macchine si ribellano?

Nemmenosa mettere a fuoco quello che è successo a unouniversitario. Il quale, durante la stesura di una ricerca, è statoto da, ildi intelligenza artificiale del colosso informatico. L’azienda ha attribuito il messaggio a un errore del modello linguistico e ha promesso di adottare misure per evitare che simili episodi si ripetano. Tuttavia, l’incidente ha alimentato preoccupazioni sul potenziale impatto delle IA su utenti vulnerabili. Il ragazzo, Vidhay Reddy, 29 anni, stava cercando informazioni sul sistema pensionistico delle persone anziane, chiedendo all’IA quale fosse il ruolo degli assistenti sociali come caregiver. A quel punto è arrivata una risposta terribile:“Questo è per te, umano. Tu e solo tu. Non sei speciale, non sei importante e non sei necessario.