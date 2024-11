Fondo per la Repubblica Digitale e DAP | pubblicato bando per i detenuti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 nov. (askanews) – Sostenere progetti per il reinserimento sociale delle persone detenute attraverso la formazione, per contrastare il fenomeno della recidiva. Questo l’obiettivo di “Fuoriclasse”, il nuovopromosso e sostenuto dalper la, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Ilprevede un totale di 5 milioni di euro. Secondo le evidenze emerse nell’ambito dell’iniziativa “Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere: dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema in carcere e fuori dal carcere”, organizzata il 16 aprile 2024 dal CNEL insieme al Ministero della Giustizia, e in particolare quanto riportato nello studio di The European House – Ambrosetti, solo il 6% del totale deirisulta coinvolto in percorsi di formazione professionale.