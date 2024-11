Lanazione.it - Firenze, torna la staffetta 3x7 al parco delle Cascine

, 18 novembre 2024 – Ala3x7 al. Appuntamento il 23 novembre, presso l'ippodromo del Visarno, come prologo allaMarathon. L’invito è rivolto a tutti, ed è questo: corri solidale con la Ets Regalami un sorriso. Si possono formaresquadre composte da 3 persone ciascuna che dovranno percorrere un anello di 7km a testa. In fase di registrazione è importante scegliere la Ets Regalami un sorriso come beneficiaria dell'iscrizione. Inoltre con la firma per il 5x1000 alla ETS Regalami un Sorriso, è possibile fare la differenza e diventare parte integrante di una nobile causa. Dal 2002, questa organizzazione utilizza la potenza di un obiettivo fotografico per promuovere la beneficenza e la solidarietà. Per destinare il 5x1000 alla ETS Regalami un Sorriso astano solo due passi: firmare nella sezione dedicata al "Sostegno degli Enti del terzo settore" nel vostro modello 730, Unico o Cud.