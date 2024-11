Unlimitednews.it - Festival Economia, al centro della 20^ edizione “L’Europa al bivio”

MILANO (ITALPRESS) – E’ “Rischi e scelte fatali.al” il titolo individuato dall’Advisory Board per la 20^deldell’di Trento, in programma dal 22 al 25 maggio 2025, organizzata per il quarto anno consecutivo dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per contoProvincia Autonoma di Trento e con la collaborazione del Comune e dell’Università di Trento.Un titolo che riflette i grandi cambiamenti che l’esito delle elezioni negli Stati Uniti produrrà sullo scacchiere internazionale, a partire dagli equilibri geopolitici e macroeconomici globali. Sono numerosi i rischi e le scelte che ci troveremo ad affrontare e che impatteranno sul: temi cruciali che ildell’di Trento affronterà con il contributo delle menti più brillanti del mondo economico, accademico e politico a livello nazionale e internazionale il maggio prossimo in unaspeciale che festeggerà i 20 annimanifestazione.