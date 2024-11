Ilrestodelcarlino.it - Euro 5 diesel torna lo stop in Emilia Romagna: ecco da quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 18 novembre 2024 –no inle misure antismog per contrastare il livello di inquinamento nell’aria. Dopo una tregua durata 10 giorni, da martedì 19 novembre rile limitazioni alla circolazione in tutta la regione. Infatti, le previsioni Arpae per i prossimi giorni indicano alte concentrazioni di inquinanti nell'area. Scatta allora in tutte le province il bollino ‘rosso’ almeno per le giornate di martedì 19 e mercoledì 20 novembre, in attesa della nuova giornata di controllo prevista sempre mercoledì. Forse l’arrivo della neve previsto per il 20 novembre potrebbe migliorare le condizioni dell’aria. Misure antismog: dove Le misure emergenziali saranno attive da domani nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.