Anteprima24.it - Escrementi di roditori nella scuola di Via Rossini: Giovine chiede interventi immediati

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendo dalle famiglie degli studenti del plesso scolastico di Viache sono stati rinvenutidiall’interno delle aule e nei locali adibiti alla mensa. Si tratta di una situazione inaccettabile, che mette a rischio la salute e la sicurezza dei bambini e del personale scolastico,” dichiara Raffaele, consigliere comunale di Caserta Decide.annuncia un’interrogazione consiliare urgente per sollecitare un intervento immediato da parte del Sindaco, in qualità di responsabile sanitario comunale.“È necessario agire tempestivamente per predisporre una derattizzazione completa e adottare tutte le misure necessarie per ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate all’interno della. Non possiamo permettere che i nostri bambini frequentino ambienti non sicuri.