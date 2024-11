Erano in casa Paura per William Kate e i figli | ladri fanno irruzione al castello di Windsor

Leggi su Caffeinamagazine.it

Brutta notizia per il principeMiddleton. La coppia è stata vittima dell’incursione di duealdi. Mentre dormivano nel cottage, i malviventi sono riusciti a penetrare all’interno della residenza e hanno messo a segno il furto. Si è scoperto cosa si sono portati via illecitamente, nonostante siano presenti i dispositivi di allarme.Middleton non si aspettavano di terminare così il 2024, che è diventato un anno veramente complicato. Oltre alla malattia scoperta dalla principessa del Galles e anche da re Carlo, ora è accaduto anche questo episodio sconcertante. Nel cuore della notte si è registrato questo fattaccio, che ha spaventato certamente la Royal Family.Leggi anche:Middleton torna in pubblico per la prima volta dopo la chemio, il gesto dolcissimo diMiddleton,irrompono aldi: cosa hanno rubatoA riferire la notizia suMiddleton è stato il The Sun, che si è soffermato sui dettagli di questadei