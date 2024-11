Elena Cecchettin contro il governo dopo l’affondo di Valditara su femminicidi e migranti | Cos’ha fatto oltre a un dépliant?

Leggi su Open.online

È polemica sulle parole pronunciate da Giuseppealla presentazione della Fondazione Giulia, intitolata alla 22enne di Vigonovo (Padova) uccisa nel novembre del 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. In un videomessaggio trasmesso alla Camera, il ministro dell’Istruzione ha sostenuto che il patriarcato, «almeno come fenomeno giuridico», non esiste più. E ha aggiunto che i fenomeni di violenza sessuale sono un risultato che «discende in qualche modo dall’immigrazione illegale». Tra i primi a commentare l’uscita del ministro leghista c’è Riccardo Magi, segretario di PiùEuropa. «I dati diffusi dal Ministero dell’Interno parlano chiaro:l’80% deiin Italia è commesso da cittadini italiani.si vergogni: la sua è solo una spudorata strumentalizzazione razzista», attacca Magi.