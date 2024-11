Oasport.it - Curling, la rimonta non basta alle azzurre: la solita Svizzera si impone al decimo end

L’Italia è incappata nella prima sconfitta agli Europei 2024 difemminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha ceduto al cospetto dellacon il punteggio di 7-6, lottando ad armi pari contro le Campionesse d’Europa e vice campionesse del mondo in quella che è stata la rivincita della finale dell’ultima rassegna continentale. Il quartetto tricolore si ferma dopo aver infilato tre vittorie consecutive e perde uno scontro diretto importante contro una delle grandi favorite per la conquista delle medaglie, ma la classifica continua a sorridere a Stefania Constantini e compagne.L’Italia occupa infatti la terza posizionespdelle imbattute Svezia e(quattro successi a testa), con un’affermazione di vantaggio nei confronti di Danimarca, Norvegia e Turchia.