Come ha votato Rimini alle elezioni regionali | il Pd torna primo FdI avanza Forza Italia cresce e la Lega crolla

, 18 novembre 2024 – Il sapore della vittoria. E la soddisfazione di aver lavato l’onta del 2020. Quattro anni fa, nonostante il trionfo di Bonaccini, il centrosinistra aera uscito sconfitto. Il centrodestra aveva vinto in 20 dei 25 comuni, laaveva superato il Pd. "Stavolta – sorride Filippo Sacchetti, segretario provinciale del Pd e sindaco di Santarcangelo – ci siamo ripresi tutto, con gli interessi”. Il centrosinistra èin 13 dei 27 comuni. Ma ha preso complessivamente più voti e ha trionfato in quasi tutti i comuni più grandi, a eccezione di Riccione e Bellaria. "Questo risultato è merito di de Pascale, romagnolo, pragmatico, che sa stare sul pezzo, e della coalizione. Ma è anche figlio del lavoro fatto in questi anni dal Pd nel territorio riminese”. Sacchetti poi si concentra sul risultato del Pd, che definisce "straordinario.