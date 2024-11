Gaeta.it - Civitavecchia: sequestro di apparecchi da intrattenimento senza vincite su navi passeggeri

Un'operazione mirata ha portato aldi numerosidadi tipo non a pagamento nel porto di. L'iniziativa, condotta dai funzionari dell'Ufficio Antifrode della Direzione territoriale Lazio e Abruzzo insieme all'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, ha visto coinvolte diverseappartenenti a varie compagnie digazione. Questa azione di controllo si inserisce nel più ampio quadro della lotta alla illegalità nel settore del gioco, con l'intento di tutelare sia le imprese che i consumatori.L'operazione diIlè scaturito da controlli approfonditi effettuati in sinergia con le autorità marittime, sotto il coordinamento dell'Ufficio Controlli Giochi della Direzione Giochi. L'operazione ha interessato specificamente leche effettuano rotte nazionali e quelle battenti bandiera italiana in collegamento con porti esteri o regionali.