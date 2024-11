Cinema | in vetta Il gladiatore 2 boom per Il ragazzo dai pantaloni rosa tratto dal libro di Cacciola e Rubino

Leggi su Ildenaro.it

Il2 esordisce inalla classifica Cinetel del fine settimana. Il sequel di Ridley Scott in quattro giorni al botteghino italiano ha guadagnato 3.695.262 euro e una media di 7.246 in 510. Cresce e arriva al secondo posto Ildai, che ha visto un aumento del 66% e ha incassato 1.455.971 euro con una media di 2.883. Esordio al terzo posto per l’ultimo film di Clint Eastwood, Giurato numero 2, con 1.063.449 euro e una media di 2.685 in 396. Al quarto posto della classifica Cinetel c’è Uno rosso, che cala del 31% e ottiene altri 658.464 euro, con una media di 2.310, per un risultato complessivo finora di 1.815.472 euro. Quinto il nuovo film di Paolo Sorrentino Parthenope che ha superato i 7 milioni di euro (7.026.664 euro): nel fine settimana ha conquistato altri 491.