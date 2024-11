Oasport.it - Ciclismo, Dani Martinez guarda al 2025: “Vorrei fare Giro e Tour”

Si comincia a pensare ai grandi appuntamenti ciclistici del. Non abbiamo ancora notizie del percorso deld’Italia ma intanto già ci sono i corridori che iniziano a pensare ai loro obiettivi e a presentarsi in primis alla Corsa Rosa. Tra di loro c’è ancheel.Il colombiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe è reduce dal secondo posto di quest’anno, o almeno il primo tra gli umani poiché Tadej Pogacar ha dimostrato, nel Bel Paese come successivamente, di essere ingiocabile. Il primo podio in carriera in un Grande, che vorrebbe provare a replicare.Il ventottenne nato a Bogotà non ha ancora chiari i piani per il suo, ma l’intenzione sembra quella di voler essere di nuovo protagonista in Italia: “Non so ancora che farò il prossimo anno, con la squadra vedremo come ci muoveremo a dicembre.