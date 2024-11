Gaeta.it - Cambio di guida in Anci Liguria: Peracchini succede a Bucci nella presidenza

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina si è svolta una cerimonia significativa per il futuro di, con il passaggio di consegne tra il presidente uscente Marcoe il nuovo presidente Pierluigi, attuale sindaco della Spezia. Questo evento è avvenuto all’interno dell’Ufficio didi, che gioca un ruolo crucialecoordinazione dei comuni liguri. La nomina diforse è un segnale di continuità e innovazione che il territorio si aspetta in attesa di un’importante assemblea prevista per il dicembre 2024.Composizione del nuovo ufficio diIl nuovo Ufficio didisi presenta con una squadra diversificata e con una chiara rappresentanza del panorama politico regionale. Pierluigiassume il ruolo di presidente, mentre Claudio Scajola, sindaco di Imperia, è stato eletto vicepresidente vicario.