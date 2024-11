Ilnapolista.it - Calhanoglu resta in Turchia da infortunato, l’Inter è preoccupata

indaLe Nazionali sono un buco nero. I club perdono i calciatori, non li ritrovano più. Nemmeno quando si infortunano. È il caso dele diche l’altra sera è uscito alvallo per un riacutizzarsi di un dolore alla coscia già infortunata. E le notizie che arrivano dallanon sono chiare: pare che non sia nulla di grave però il calciatore ha cominciato un trattamento e la federazione turca non lo libera.Ecco cosa scrive la Gazzetta:Una data di rientro c’è, ma non è quella che si aspettavano al. Perché Hakanal momento rimane incon la sua nazionale, anche da. Anche se domani sera non giocherà nella sfida di Nations League con il Montenegro, anche se in viale della Liberazione ieri si sono mossi da subito, attivando i contatti con la federcalcio turca per organizzare un ritorno anticipato in Italia.