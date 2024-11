Sport.quotidiano.net - Calcio femminile Serie C. Aquilotte inarrestabili 10 partite, 10 vittorie

Spezia Women 4 Formello 0 SPEZIA WOMEN: Sensi, Barraza, Lehmann, Fuggle (85’ Scattina), Pozzi (55’ Manea), Ciccarelli (60’ Vacchino ), Dehima, Lo Vecchio, Buono, Parodi (68’ Sansevieri), Codecà (65’ Del Freo). (A disp: Costantini, , Dezotti, Passalacqua). All: Salterio. FoRMELLO: Ambrosio, De Luca, Genovesi, Gamberone, Croce (60’ Lorenzetti), Fiorentini (80’ Mancuso) Giglio, Luvisotti, Predoi, Vitillo, Varrecchia. All: Costantini Arbitro: Mariani di Livorno (Sandri e Morlacchi di Spezia) Reti: 31’ Codecà; 35’ Parodi, 42’ Lehmann, 80’ Buono. CASTELNUOVO – Ancora una netta vittoria delleche fanno 10su dieci. Ma il Moncalieri non molla e il campionato diventa sempre piu avvincente. Prova importante per le ragazze di Salterio che però soffrono una mezzora contro un Formello per nulla dimesso e molto ordinato.