Gaeta.it - Blitz dei Carabinieri a Roma: Operazione di controllo al campo nomadi di via Candoni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’imponentediè stata attuata all’alba daidella CompagniaEur, con il supporto del Nucleo Cinofili e di un elicottero dei Nuclei Elicotteri. Questosi è focalizzato suldi via, notoriamente conosciuto come uno dei focolai di criminalità della capitale. L’intervento si inscrive in un contesto più ampio di lotta contro le attività illegali, mirando a ripristinare la sicurezza percepita e reale nella comunità circostante.Obiettivi dell’L’ha coinvolto un’importante azione di identificazione, durante la quale sono state registrate 184 persone, di origine romena e bosniaca, tra cui 42 minorenni. Questi numeri evidenziano non solo un’aggregazione etnica significativa all’interno del, ma anche la presenza di molti giovani che potrebbero essere particolarmente vulnerabili a eventuali attività illecite.