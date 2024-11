Puntomagazine.it - Bilancio positivo per il salone nautico Navigare a Napoli

: 50mila i visitatori per questa 38ª edizione, vendite e accordi hanno animato l’evento, 17 novembre 2024 – Se scende il sipario sulla trentottesima edizione del, ilinternazionale che per nove giorni ha animato la banchina del porto turistico di Mergellina, con unsicuramente soddisfacente, fervono, intanto, i preparativi per l’ultimo incontro esdel 2024. Teatro dell’appuntamento la Capitale italiana dal 7 al 15 dicembre.“Ilha dimostrato di essere un appuntamento di grande riferimento per gli amanti della nautica e la testimonianza giunge non solo dagli oltre 50 mila visitatori registrati, ma da un più chedi vendite e prenotazioni di imbarcazione – dichiara Gennaro Amato, presidente di Afina società organizzatrice dell’evento -.